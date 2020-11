Saint Nicolas se perd à cause de fortes tempêtes: la police et la garde côtière mettent tout en oeuvre pour qu'il arrive à Aruba (vidéo)

C’est la période de l’année que tous les enfants d’Aruba attendaient, l'arrivée de Saint Nicolas. Le Saint homme vient d'Espagne, apportant des cadeaux à tous les bons enfants d'Aruba.

Habituellement, l'arrivée de Saint Nicolas est célébrée sur l'île néerlandaise de la mer des Caraïbes chaque année. Tous les enfants se rassemblent au port principal et attendent avec impatience que le bateau accoste et qu'ils puissent voir Saint Nicolas en personne.

Mais cette année, en raison de la situation de Covid, les choses ont dû être faites différemment. C'est par vidéo que les plus petits ont pu voir le grand Saint arriver sur l'île.

Dans cette vidéo, on découvre que sur le chemin, les autorités ont perdu la trace de Saint Nicolas en raison des fortes tempêtes. Le service de police, la garde côtière et les Marines néerlandais étaient tous en alerte pour surveiller Saint Nicolas et le ramener en toute sécurité au quai. Avec son cheval Americo et ses assistants, appelés Piets, ils étaient heureux d'être sur l'île et prêt à offrir des cadeaux à tous les enfants d'Aruba.