Brad Pitt aide des familles de Los Angeles en leur distribuant des caisses de nourriture (photos)

C'est dans le plus grand anonymat que l'acteur légendaire de Hollywood, Brad Pitt, est arrivé à bord d'une camionnette début de semaine pour décharger une cargaison destinée à des familles en situation de précarité du sud de la ville de Los Angeles.

Des centaines de personnes ont fait la file pendant des heures pour obtenir de la nourriture acheminée via une camionnette conduite par l'acteur de 56 ans qui en a lui-même déchargé le contenu pendant de longues heures.

Mais beaucoup de ces personnes n'ont pas réalisé qu'ils étaient en fait en présence de l'un des hommes les plus célèbres du monde en raison de sa tenue décontractée et du masque qu'il portait pour se protéger du COVID-19.

Un témoin oculaire qui a reconnu l'acteur a expliqué au Daily Mail: "Brad ne s'est pas arrêté toute la journée. Le voir conduire et arriver dans un gros camion dans le sud de Los Angeles en pleine pandémie du Covid est en soi quelque chose d'incroyable."

"Il était dévoué. Vous pouviez voir qu'il n'était pas là pour faire de la figuration et montrer son visage", ajoute un autre témoin. "Il portait des gants et était plus impliqué que n'importe qui."

"Il est resté là entre 3 et 4 heures. Il s'arrêtait toutes les heures pour faire une pause rapide de trois minutes pour fumer une cigarette, puis il continuait à bosser.''

"La plupart des personnes présentes n'ont pas reconnu l'acteur. Il n'y a pas eu de mouvement de foule ou quoique ce soit... C'était très naturel", confie un autre témoin, surpris d'avoir rencontré l'acteur dans de telles conditions.