Ce petit garçon atteint d'un cancer du cerveau rencontre son super-héros préféré: Aquaman!

Un jeune garçon de 7 ans, prénommé Danny, fan du super-héros Aquaman, a reçu une grande surprise mercredi dernier. Jason Momoa, l'acteur qui interprète "Aquaman", l'a appelé en visioconférence pour discuter quelques minutes..

"Salut Aquaman", s'est réjoui Danny en apercevant Jason Momoa à l'écran. "Je suis vraiment très content."

"Salut mon grand", lui a répondu Jason Momoa le sourire aux lèvres.

Si cet appel a été possible, c'est parce que l'histoire de Danny a parcouru les Etats-Unis jusqu'à la star hollywoodienne. Danny est en effet apparu sur une vidéo virale où l'on voit le petit garçon ouvrir un présent et découvrir avec une joie immense une figurine d'Aquaman.

"Oh mon Dieu! Mon préféré! J'ADORE AQUAMAN!", s'époumonne Danny en découvrant le super-héros.

Depuis janvier 2017, ce petit garçon américain est traité pour un cancer du cerveau très agressif.

Jason Momoa a appelé Danny mercredi et a publié la vidéo de cette rencontre sur sa page Instagram. "J'ai entendu parler de toi partout, à travers tous mes amis", a déclaré Momoa. "Et je voulais t'appeler pour te dire bonjour et voir comment tu allais."

Danny lui a posé des questions sur ses aventures en mer et a montré son jouet Aquaman. "Je suis déjà monté sur des dauphins et c’est super amusant", lui a confié Jason Momoa. "Nous devrions essayer de faire cela un jour", lui a suggéré l'acteur.

Momoa a également déclaré qu'il donnerait à Danny l'un de ses tridents.

La mère du petit garçon a qualifié ce moment vécu par son fils comme "magique".