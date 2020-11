Chrissy Teigen et John Legend: le couple s'offre une nouvelle villa scandaleusement hors de prix (photos)

Visite de cette villa à 6 chambres et 9 salles de bain.

Le couple a décidé de s'installer sur les hauteurs de Beverly Hills, après avoir mis en vente leur ancienne villa pour la somme de 23,95 millions de dollars. Le couple n'a décidément pas le même train de vie que tout le monde : il vient d'emménager dans sa nouvelle villa achetée en septembre.

Leur nouvelle acquisition vaut 17,5 millions de dollars et comprend 6 chambres et 9 salles d'eau, réparties sur 1000 mètres carrés. On vous fait visiter.

Salle de cinéma, piscine et cuisine XXL

La villa est d'architecture moderne. Le plus frappant est sans aucun doute l'extérieur : une vue imprenable, une immense piscine à débordements et une terrasse à n'en plus finir. On rêverait de les rejoindre, juste pour profiter de la piscine.

D'ailleurs, le couple aurait bien assez d'espace pour nous accueillir : leur cuisine et salle à manger est XXL. Il y a bien de quoi faire des réceptions avec tout Beverly Hills : des sièges, des canapés, des chaises à ne plus savoir quoi en faire. Il y a même un coin bar et une cave à vin.

Sans oublier les 6 chambres, de quoi changer de temps en temps de cadre, quand la routine s'installe. Les deux enfants du couple auront de grands espaces pour courir, ou jouer à cache-cache. Imaginez les parties de cache-cache interminables dans cette maison.

Et pour finir : comme dans vos rêves les plus fous, une salle de cinéma dans la villa. Plus besoin de sortir de chez soi : c'est le cinéma qui vient à vous. Les canapés ont l'air extrêmement cosy.

(c) Photos : ISOPIX