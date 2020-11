Chantal Goya sans domicile? "Je tiens à rassurer mon public"

Chantal Goya et son mari Jean-Jacques Debout ont quitté l'appartement qu'ils louaient dans le 9ème arrondissement de Paris.

La semaine dernière, le magazine France Dimanche nous apprenait que Chantal Goya était sans domicile à cause de la crise sanitaire. En effet, après avoir passé 13 ans dans l'appartement qu'ils louaient dans le 9e arrondissement de Paris, la chanteuse et son mari Jean-Jacques Debout ont déménagé. Elle l'a confirmé à Sudpresse. "Le bail arrivait à échéance au mois de juin. Durant l'été, j'ai trouvé un autre appartement dans le 6e arrondissement, dans un quartier moins fréquenté, plus calmé, avec une cour qui nous plaisait."

"On n'allait pas se précipiter"

Malheureusement, peu avant l'emménagement, le propriétaire de cet appartement a annoncé au couple qu'il avait reçu une belle offre et préférait le vendre. Le couple marié depuis 54 ans s'est donc installé provisoirement chez sa fille Clarisse à Versailles en attendant de trouver un autre logement. "Comme on annonçait un nouveau confinement à Paris à cause de la seconde vague de la pandémie, j'ai dit à Jean-Jacques qu'on n'allait pas se précipiter pour choisir dans l'urgence un autre appartement à Paris", explique encore Chantal Goya à Sudpresse.

La chanteuse et son mari ont loué un garde-meubles pour y placer leurs affaires personnelles. Elle explique qu'ils chercheront un nouvel appartement au printemps prochain.

