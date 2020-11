Marion Cotillard censurée par Instagram pour "nudité infantile": Guillaume Canet pousse un coup de gueule (photo)

Il y a deux semaines, Marion Cotillard a publié une photo à l'occasion de son anniversaire. Instagram vient de la censurer.

Pour remercier ses abonnés pour leurs vœux à l'occasion de son anniversaire, Marion Cotillard a publié une photo d'elle petite. Sur le cliché en question, elle apparaît le torse nu. La photo a été censurée par le réseau social Instagram pour cause… de "nudité infantile". "Quinze jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m'avoir souhaité mon anniversaire… ceci est arrivé. On vit une époque formidable", écrit Marion Cotillard en postant une capture d'écran de la censure d'Instagram.

Son compagnon Guillaume Canet est également monté au créneau suite à cette censure. Il a posté la même capture d'écran, avec ce message: "Non mais vous êtes sérieux Instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules... C’est quoi la prochaine étape ? On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses à poils qui montrent leur cul... Est-ce que c’est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules ? En gros il faut qu’elle vous donne combien Marion Cotillard pour poster une photo d’elle enfant pour un anniversaire sans que vous qualifiez cela comme de la nudité enfantine… Il faut mettre que des photos en doudoune en fait ? Du coup il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses".



De nombreuses personnalités ont soutenu les deux comédiens. Instagram a finalement accepté de republier la photo.



