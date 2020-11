Koh-Lanta: ces deux candidats sont-ils en couple? La rumeur qui AFFOLE les fans de l'émission

Deux candidats de Koh-Lanta, les 4 Terres, font beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux. Leurs fans pensent qu'ils seraient en couple.

Il suffisait d'un petit commentaire pour que les internautes s'enflamment. Loïc et Lola seraient-ils en couple ? C'est la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Comment est-elle née ? D'un simple commentaire. Sur son compte Instagram, Loïc vient de publier une série de photos sur lesquelles on peut le voir en costard dans une cascade. Sur le dernier cliché, le jeune candidat apparaît dans le plus simple appareil. Une publication que Lola a rapidement commentée. "Ptdr, tu me tues", a-t-elle écrit.

Il s'agissait du premier commentaire sous le post… Ce qui a rapidement fait naître des rumeurs de relation entre les deux candidats. "Vous êtes en couple ?", "Vous iriez bien ensemble", voilà ce qu'on peut notamment lire.



Après Jesta et Benoît ou Candice et Jeremy, Lola et Loïc seront-ils le prochain couple de Koh-Lanta ?

