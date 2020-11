Jean-Luc Reichmann, heureux papa dans sa famille recomposée: qui sont ses enfants?

Dans l'émission 50' Inside, diffusée ce 21 novembre 2020 sur la chaîne française TF1, Jean-Luc Reichmann a accueilli les caméras de télévision sur le tournage de la série "Léo Matteï, brigade des mineurs". L'animateur phare de TF1 y campe le rôle principal, celui du commandant de police Leo Matteï, qui dirige une unité d'intervention de la brigade des mineurs à Paris.

Dans la série, Jean-Luc Reichmann joue la comédie aux côtés de beaucoup d'enfants acteurs, mais dans la vie il est aussi papa d'une flopée d'enfants de 11 à 29 ans. Deux d'entre eux sont très actifs sur Instagram : Swann, l'aîné, et Rosalie, 22 ans. Mais leur papa tient à protéger ses six enfants, et sa jolie famille recomposée, des regards indiscrets.

Aussi, le 14 août 2020, pendant ses vacances, Jean-Luc Reichmann avait partagé sur Instagram une photo de sa famille, en prenant soin de cacher les visages de ses enfants. "Par mesure de sécurité, les enfants sont masqués", peut-on lire en légende. "Restons tous prudents ! Bises à tous et bon week-end du 15 août."



Vivons heureux, vivons cachés

La devise fait définitivement sens, pour Jean-Luc Reichmann, quand il s'agit de protéger ses enfants, et sa compagne Nathalie Lecoultre. De temps à autre, le papa se confie tout de même sur la manière dont il voit son rôle de père. Pour lui, la politesse et l'ordre font loi à la maison : il avoue être un père "à l'ancienne", dans une interview accordée à Paris Match. "J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent", expliquait le papa. "Je veux que les chambres soient rangées, mais c'est une catastrophe. Comme de demander de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. J'entends : 'Papa, c'est bon... Eh, sois cool !"

Finalement, Jean-Luc Reichmann est un papa comme les autres.



