Harry et Meghan: ce geste qui laisse penser qu'ils ne reviendront jamais vivre en Angleterre

Près d'un an après leur départ aux États-Unis, le prince Harry et sa femme Meghan Markle viennent de faire un don surprenant à un autre membre de la monarchie britannique.

Frogmore Cottage avait été pensé spécialement pour leur fils Archie. Mais après la rénovation de cette demeure appartenant à la famille royale, le prince Harry et son épouse ont radicalement changé de plan. Ils vivent désormais à Santa Barbara, aux États-Unis, dans une immense villa, bien loin des standards britanniques. Et puisqu'ils n'ont plus besoin de Frogmore Cottage, dont ils ont remboursé les frais de rénovation, ils ont décidé de céder la maison à une autre membre de la royauté.

Eugénie d'York, et son mari Jack Brooksbank, ont emménagé à Frogmore Cottage au début du mois de novembre. La maison est "un endroit idéal pour élever un enfant", selon une source citée dans le tabloïd The Sun. Et justement, la princesse et son époux attendent leur premier enfant pour le début de l'année 2021.

Certains observateurs voient ce don comme un signe supplémentaire qui laisse penser qu'Harry et Meghan ne reviendront pas vivre au Royaume Uni.



