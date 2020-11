Donald Trump Jr, le fils de Donald Trump, accusé de chantage par sa sulfureuse ex-maîtresse

On apprenait cette semaine que Donald Trump Jr était atteint du covid-19, lui qui comme son père avait minimisé l'impact de la maladie. Il semblerait que l'homme d'affaires ait aussi minimisé la ténacité de son ex-maîtresse. La chanteuse Aubrey O'Day a fait des révélation sur Don Jr sur son compte Twitter, l'accusant de lui avoir fait du chantage pour qu'elle se taise.

Il y a quelques semaines, la chanteuse avait livré des détails sur leur idylle, en réponse à un internaute qui s'en prenait à elle. Il m’aimait vraiment, et il essayait d’avoir un enfant avec moi (encore une fois, j’ai toutes les preuves)", écrivait-elle. Cette semaine, la femme de 36 ans s'est adressée, toujours sur Twitter, directement à Donald Trump Jr.

"Une clef USB de photos nues"

Elle a répondu à l'un des tweets de contestation du résultat des élections écrit par le fils de l'actuel président des États-Unis. "Conspirer ? attends... n'est-ce pas la même chose que tu m'as fait quand tu as dit avoir une clé USB de photos nues et d'informations sur moi qui pourraient être publiées afin de me faire taire et de me discréditer si besoin est ?"

La jeune femme aurait donc subi des tentatives de chantage de la part de l'homme d'affaires, qui lui aurait par ailleurs assuré, pendant leur relation, qu'il n'était plus avec sa femme. L'histoire s'est terminée après quelques mois : la famille Trump aurait poussé le fils aîné du président à mettre un terme à sa relation extra-conjugale.

Pour l'instant, Trump Jr n'a pas réagi aux accusations de son ex-maîtresse.