Kate et William sont en deuil: "Il va beaucoup nous manquer"

Ce dimanche 22 novembre, le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé une triste nouvelle sur leur compte Instagram.

"Malheureusement, le week-end passé, notre cher chien Lupo est décédé. Il a été au cœur de notre famille pendant ces neuf dernières années et il va beaucoup nous manquer." Voilà ce qu'on peut lire sur le compte Instagram du prince William et de Kate Middleton ce dimanche. Un texte sobrement signé "W & C", pour William et Catherine.



Le duc et la duchesse de Cambridge tenaient beaucoup à leur chien et l'ont même défendu face à la reine Elizabeth II. La souveraine n'aimait pas trop l'animal, dont elle avait même interdit la présence à Sandringham, la demeure où la famille royale passe les fêtes de Noël.

Kate Middleton avait reçu le chien de la part de sa famille en 2011. Et depuis l'incident avec Elizabeth II qui avait peur, paraît-il, que Lupo ne fasse des dégâts dans sa demeure, la duchesse de Cambridge avait confié l'animal au clan Middleton. Mais Lupo était tout de même apparu sur la première photo officielle du prince George au moment de sa naissance.



© REX/Michael Middleton

Il était également à ses côtés lors d'un autre cliché officiel en 2016. Son décès doit être très dur à vivre pour la famille princière.



© Isopix

