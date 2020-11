 Les plus grands noms de la musique se retrouvent aux American Music Awards avec des règles anti-covid très STRICTES (photos)

Les plus grands noms de la musique se sont retrouvés ce dimanche soir à Los Angeles lors de la cérémonie des American Music Awards 2020 qui s'est tenue au Microsoft Theatre. Cela faisait des mois qu'une telle cérémonie n'avait pas été organisée en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit en ce moment à travers le monde entier.

Malgré l'augmentation du nombre des cas de COVID-19 aux Etats-Unis, les organisateurs de la cérémonie de remise des prix ont pris plusieurs précautions pour en faire un événement aussi sûr que possible.



Mesures strictes

Un porte-parole de l'organisation de la soirée a détaillé au magazine Rolling Stone les mesures en vigueur: "Nous avons mis en place des directives et des protocoles de sécurité rigoureux contre le Covid-19 - approuvés par les syndicats et avec les conseils du département de la santé publique du comté de Los Angeles - qui vont au-delà des mesures normalement requises''.

Toute personne qui entre sur le site a été testée à un stade avancé et continuera d'être testée tout au long de la semaine.

Les masques étaient également obligatoires pour toute personne ne se trouvant pas sur scène à l'intérieur du lieu, à l'exception des danseurs qui évoluent à l'arrière des artistes, mais certains préféraient que leurs danseurs portent des masques, comme ce fut le cas lors de la performance de Jennifer Lopez. Ses danseuses portaient des masques noires.

"Lorsque les artistes ne sont pas sur scène pour chanter, présenter ou accepter un prix, ils doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI). De plus, nous désinfectons notre plateau tous les soirs et entre les représentations pendant la pré-production, les répétitions et le spectacle en direct."

Glamour et strass au rendez-vous

De nombreuses stars ont abandonnés leurs tenues confortables de confinement pour se mettre sur leur 31 et participé à la soirée glamour de l'année.

Parmi les invités, la mégastar Jennifer Lopez, la princesse de la pop, Dua Lipa et le mannequin Cara Delevingne, se sont pavanées sur le tapis rouge de la cérémonie, respectant scrupuleusement les distanciations sociales.









Jennifer Lopez, 51 ans, a fait tourner les têtes sur le tapis rouge alors qu'elle s'est présentée dans une tenue argentée scintillante au col bénitier plongeant.

Pour l'actrice Megan Fox, cette première sortie officielle était l'occasion de s'afficher avec son nouvel amour, le rappeur Machine Gun Kelly.





La grande absente de la soirée était la chanteuse Taylor Swift. L'artiste américaine qui a remporté son troisième prix d'artiste consécutif de l'année aux American Music Awards, est apaprue sur une vidéo dans laquelle elle explique pourquoi elle n'est pas à Los Angeles. Elle a raté le spectacle pour une bonne raison: elle est occupée à réenregistrer toutes ses anciennes chansons après la vente de son catalogue.