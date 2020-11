Jennifer Lopez multiplie les positions lascives dans une prestation très HOT dansée aux American Music Awards (vidéo)

Les plus grands noms de la musique se sont retrouvés ce dimanche soir à Los Angeles lors de la cérémonie des American Music Awards 2020 qui s'est tenue au Microsoft Theatre. Cela faisait des mois qu'une telle cérémonie n'avait pas été organisée en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit en ce moment à travers le monde entier.

Malgré l'augmentation du nombre des cas de COVID-19 aux Etats-Unis, les organisateurs de la cérémonie de remise des prix ont pris plusieurs précautions pour en faire un événement aussi sûr que possible.





La chanteuse Jennifer Lopez a accepté d'assurer une partie du spectacle avec Maluma. Vêtue d'une combinaison noire très sexy, l'interprète de 51 ans a fait monter la température de la salle en multipliant les positions lascives et sensuelles lors de son interprétation. Sur une scène sombre et enfumée, alors qu'un projecteur en forme de croix illuminait son regard de star et ses cheveux éclaircis, elle a réussi à faire oublier quelques minutes les tracas de la Terre...