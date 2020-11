Pamela Anderson déprime: "Je me sens seule et bouffie"

L'actrice de 53 ans qui a fait les beaux jours de la série Alerte à Malibu a accepté une interview en visioconférence dans l'émission "Loose Women" diffusée au Royaume-Uni début novembre. Elle y a révélé qu'elle passait son confinement lié à la pandémie du coronavirus, seule, dans son ranch au Canada.

Elle a expliqué qu'elle n'avait pas trop le moral et qu'elle avait pris quelques kilos: "J'ai une salle de sport que je regarde de temps en temps. Je me sens un peu bouffie en ce moment mais l'hiver arrive donc je n'aurai pas froid."

Pamela Anderson a également révélé qu'en raison du lockdown actuel, elle était aux prises avec "l'épidémie de solitude''.

La star n'a plus vu ses fils depuis longtemps. Et de préciser que son plus jeune fils Dylan, 22 ans, est en quarantaine depuis sept mois, à Los Angeles. "Mes fils me manquent terriblement et il y a des moments où je veux monter dans ma voiture et me rendre chez eux. J'ai des moments de frénésie où je veux juste les voir."

Déprimée, Pamela Anderson estime que les moyens technologiques ne font pas le poids à côté des contacts sociaux. "Il y a une épidémie de solitude, un manque d'intimité avec la technologie, nous devons embrasser ce qui se passe maintenant plutôt que le passé, le contact humain est très important et nous devons tous rester en contact."