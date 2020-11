Images émouvantes: Caroline et Simon retrouvent leur chien volé il y a 6 ans

Un couple a retrouvé son cocker disparu en 2014. Le chien se trouvait à 300 kilomètres de son domicile à Durham dans le nord de l'Angleterre. Simon Hall, 50 ans, et sa femme Caroline, 48 ans, étaient très émus de revoir Bonnie alors qu'ils avaient perdu tout espoir. Ils l'ont cherché durant plusieurs années.

C'est le 19 novembre qu'un gardien de chien a contacté le couple pour lui annoncer que son chien se trouvait à Norfolk. "Nous n'arrivons pas à y croire. Ce n'est qu'il y a deux ans que j'ai perdu espoir, mais je continuais à vérifier tous les sites de chiens perdus", a confié Caroline. "Tout cela est un peu surréaliste. Je m'étais préparé au fait qu'elle pourrait avoir l'air mal en point, mais en fait elle a l'air plutôt bien. Je sais que les vétérinaires ont pris grand soin d'elle", a ajouté la propriétaire de Bonnie.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

"On pense que Bonnie a été volée pour se reproduire, et le centre vétérinaire de Terrington St John, où elle a subi une hystérectomie hier, pense que la dernière portée date des deux derniers mois", a précisé l'épouse de Simon.

"Nous allons maintenant la ramener à la maison et la présenter à notre autre chien, Jessie, et passer une nuit tranquille devant le feu", a confié Caroline.

Bonnie n'est jamais allée chez un vétérinaire pendant ces six ans et demi, sinon sa puce aurait été lue.

"On sait ce qu'elle a traversé. Il ne faut pas y penser, mais nous pouvons au moins la faire revenir pour quelques années encore et lui donner un peu d'amour, de soins et d'attention", a dit la femme.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 23 novembre?