A 33 ans, il devient MILLIONNAIRE en une nuit grâce à une météorite tombée sur sa maison (vidéo)

Josua Hutagalung, un fabricant de cercueils en Indonésie, est devenu millionnaire du jour au lendemain après qu'une météorite d'une valeur estimée à 1,5 million d'euros se soit écrasée sur le toit de sa maison le 1er août, rapporte The Independant.

L'homme de 33 ans, qui travaillait sur un cercueil à côté de sa maison, a été surpris lorsqu'il a entendu un grand bruit dans sa maison de Kolang, dans le nord de Sumatra, a rapporté le Daily Mail. Selon le site, la météorite qui pesait environ 2,1 kg, a laissé un grand trou dans son toit et a fini par être enterrée à 15 cm de profondeur dans le sol à côté de la maison.



Hutagalung a partagé une vidéo sur Facebook avec la légende suivante: "Des pierres noires sont tombées du ciel". Les images montraient le trou dans le toit ainsi que la roche enterrée dans le sol.

"Le bruit était si fort que certaines parties de la maison tremblaient aussi. Et après avoir cherché, j'ai vu que le toit en tôle de la maison s'était cassé", a-t-il expliqué au journal indonésien Kompas. "Quand je l'ai soulevé, la pierre était encore chaude."



La roche aurait été vendue à l'expert américain en météorites Jared Collins, qui a ensuite vendu l'objet à un collectionneur américain, qui le stocke actuellement au Centre d'études des météorites de l'Université d'État de l'Arizona.

"Mon téléphone s'est allumé avec des offres folles pour que je saute dans un avion et achète la météorite. C'était en plein milieu de la crise de Covid et franchement, j'hésitait entre acheter la roche pour moi-même ou travailler avec des scientifiques et des collectionneurs aux États-Unis. J'ai transporté autant d'argent que j'ai pu rassembler et je suis allé trouver Josua, qui s'est avéré être un habile négociateur", a expliqué l'expert à The Independant.

La matière est évaluée à 725 euros le gramme. Bien que le prix exact de la roche de 2,1 kg n'ait pas été révélé, la somme devrait dépasser 1,5 million d'euros, selon The Independent.

Josua a décidé de prendre sa retraite à 33 ans. Il voudrait construire une église avec sa fortune.

