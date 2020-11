Pourquoi le visage du chanteur The Weeknd était-il recouvert de bandages aux American Music Awards?

Ce dimanche soir, le chanteur The Weeknd reçu le prix du meilleur album "Soul/R & B" aux American Music Awards, le visage recouvert de bandages, suscitant l'inquiétude des téléspectateurs. Il a également interprété ses tubes "Save Your Tears" et "In Your Eyes" sur scène, le visage recouvert de ces bandes.

Que les fans se rassurent. The Weeknd n'est pas blessé, même si à y regarder de plus près des ecchymoses ont été dessinées autour de ses yeux. Le message que le chanteur souhaite faire passer, c'est les méfaits de la conduite en état d'ébriété, nous informe le magazine Elle.

Plus tôt cette année, le chanteur canadien avait expliqué au magazine Esquire que sa chanson "After Hours Blinding Lights" parlait de la manière dont on pouvait voir en pleine nuit, en état d'ébriété. "Vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglés par les lampadaires. Mais rien ne peut vous empêcher d'essayer d'aller voir cette personne, parce que vous vous sentez si seul. Je ne veux jamais promouvoir la conduite en état d'ébriété, mais c'est ça le ton sombre de ma chanson."

Dans son discours dimanche soir aux AMA, The Weeknd a dédié sa victoire au chanteur Prince. "La dernière fois que j'ai reçu ce prix, il m'a été remis par feu le grand prince", a déclaré The Weeknd. "Et vous savez, c'est la raison pour laquelle je remets constamment en question le genre du R&B, et j'aimerais lui dédier ce prix. Merci."

