"Les médecins n'ont jamais vu ça": Claude Barzotti, très malade, ne tient plus debout

Le chanteur a révélé au journal "France Dimanche" qu'il est dans un état de santé alarmant.

Claude Barzotti est au plus mal. C'est ce qui ressort de son entretien publié dans le magazine France dimanche ce 20 novembre. À peine sorti de l'hôpital, le chanteur qui a un problème avec l'alcool depuis des années, allant même jusqu'à boire "7 bouteilles de whisky par jour", révèle qu'il est dans un état de santé grave.

Ses confidences sont alarmantes : "Je ne tiens même plus debout (...) Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d'une terrible pancréatite qui m'oblige à me rendre tous les jours à l'hôpital. Et parfois, à y séjourner plusieurs nuits de suite. Ça fait plus d'un an que j'y passe tout mon temps pour des problèmes liés également au foie, à l'estomac et au coeur. Pour mes problèmes d'alcool."



Les médecins ne sont guère optimistes : "Ils m'ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne comprennent même pas comment je suis encore vivant." L'artiste met d'ailleurs un terme à sa carrière : "Je suis dans un tel état que je marche à peine dix mètres, je suis essoufflé. Vous comprenez bien qu'il m'est donc impossible de continuer à chanter. (...) Depuis le mois de février je n'ai pas touché une note de mon piano, je n'ai même plus le goût de chanter, seul, dans mon coin..."



