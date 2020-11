Une petite fille fait une chute de 12 mètres... puis retourne tranquillement chez elle! (vidéo)

Une fillette de six ans a miraculeusement survécu à une chute de 12 mètres, grâce à la neige épaisse qui se trouvait sous son balcon.

Une chute de 4 étages



La scène se passe au quatrième étage d'un immeuble dans la ville russe de Tomsk. Sur les images des caméras de surveillance, on peut voir le moment terrifiant où la petite fille chute. Durant une fraction de seconde, la petite fille ne bouge pas, mais rapidement, on voit ses longs cheveux foncés sortir de la neige.

"Seule à la maison"

La fillette, qui semble être habillée en pyjama, se relève, enjambe la clôture et retourne à la porte de son immeuble. Les faits se sont déroulés vers 21 heures, sous une température de -6 degrés. Un témoin, non visible sur les images, semble avoir assisté à la scène, puisque peu de temps après, les secours sont venus chercher la petite fille.



Miraculeusement, l'enfant n'a aucune fracture, mais elle a tout de même subi une commotion cérébrale. Selon les médias locaux, la petite fille vivait au domicile de sa maman et était "seule à la maison" au moment de sa chute.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 25 novembre?