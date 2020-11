 Louane illumine les Champs-Elysées pour les fêtes de fin d'année (photos)

La comédienne et chanteuse Louane était l'invitée d'honneur aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce 22 novembre pour illuminer la plus belle avenue du monde. Pour la marraine de l'édition 2020, illuminer Paris était très important, surtout en ces temps de pandémie, comme elle l'a expliqué après sur les ondes de BFM TV: "C'était vraiment très important de pouvoir maintenir ces illuminations, d'apporter un peu de joie, un peu de bonheur et un peu de chaleur dans le foyer des gens même si c'est justement dans leurs foyers et à distance. En tous cas c'est que de la chaleur autour de nous (...) Protégez-vous, faites attention à vous, et passez de joyeuses fêtes", a-t-elle finalement souhaité..."