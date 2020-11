The Crown: la technique IMPROBABLE pour qu'Olivia Colman reste de marbre comme Elizabeth II (vidéo)

Après avoir été joué avec talent par l'actrice Claire Foy, le rôle de la Reine Elizabeth II est aujourd'hui endossé par Olivia Colman dans la série à succès "The Crown" sur Netflix.



La série se déroulant sur plusieurs années, les acteurs sont tour à tour remplacés par plus vieux qu'eux. Cette quatrième saison était d'ailleurs la dernière dans laquelle Olivia Colman tenait le rôle principal. L'actrice aura donc incarné la souveraine entre la fin des années 1960 et jusqu'au début des années 1990.

Une neutralité proche de la froideur



Lors d'une interview donnée à la BBC, l'artiste a révélé son secret pour jouer un trait de caractère propre à Elizabeth II: sa neutralité extrême, parfois taxée de froideur. L'actrice de 46 ans, qui n'est pourtant pas du genre à cacher ses émotions, a expliqué la technique improbable trouvée par les producteurs pour lui faire garder un air sérieux et totalement impassible.

"C'est un peu malpoli, car je n'écoute pas mes partenaires"

"C'est assez dur alors si d'autres personnages doivent dire quelque chose de triste je ne peux pas me tordre de douleur. C'est quelque chose que la reine ne fait pas, elle est stoïque", explique-t-elle, avant de révéler une première solution: "Ils filment souvent ces scènes depuis l'arrière de ma tête!" Mais les producteurs ont plus d'un tour dans leur sac: "Ils ont trouvé une astuce, ils me donnent une oreillette et ils me balancent les bulletins météo des mers autour des côtes des îles britanniques! Alors je me concentre sur cela mais c'est un peu malpoli car je n'écoute plus ce que me disent mes partenaires. J'essaye de ne pas les écouter." Si vous souhaitez ne pas montrer vos émotions lors d'une conversation délicate, vous savez ce qu'il vous reste à faire!

Dans la prochaine saison de The Crown, Olivia Colman sera remplacée par Imelda Staunton.

