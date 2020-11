Retour de Gossip Girl: des images INÉDITES de la suite de la série dévoilées (vidéo)

La célèbre série américaine Gossip Girl, diffusée entre 2007 en 2012, prépare doucement son grand retour!

Après 6 saisons, les fans avaient dû dire adieu aux personnages de Blair, Serena, Chuck, Nate ou encore Dan, qui campaient des étudiants newyorkais.

13 ans après le début de la série qui a révélé Blake Lively, une suite est prévue. En 2021, la série, toujours intitulée "Gossip Girl", racontera les (més)aventures d'une nouvelle génération d'étudiants en 10 épisodes.

Pour faire monter le suspense, un compte Instagram vient d'être créé. Comme s'il était tenu par le personnage mystère de la série (dévoilé à la fin de la dernière saison de la série initiale), le compte Instagram fait semblant de suivre à la trace les acteurs, en distillant des images et vidéos "volées". "N'ayez crainte, mes chers. Votre seule et unique source est ici. Tu sais que je ne pourrais jamais me laisser prendre. xoxo, Gossip Girl", est-il écrit en légende de ces premières images.

