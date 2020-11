Alexandra (Koh Lanta): son avant/après surprenant pour faire passer un message fort (photo)

Lors de cette dernière saison de l'émission de télé-réalité Koh Lanta, la candidate Alexandra s'est directement fait remarquer grâce à son physique mais aussi et surtout à sa personnalité atypique. Maman de deux petites filles, elle est arrivée sur l'île des naufragés avec ses kilos de grossesse. Aujourd'hui, elle partage un montage photo avant/après dévoilant son impressionnante perte de poids. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la candidate n'a pas partagé ces clichés pour récolter des éloges, faire passer un message d'acceptation de soi, quel que soit son corps.

"Je m'accepterai désormais"

"Miroir mon beau miroir dis-moi quelle photo est la plus belle ? ... NON !!!", écrit-elle en légende du montage. "Beaucoup m'ont critiquée sur mon physique dès le début de l'aventure, aujourd'hui je me vois dans le miroir et je me dis, heureusement que j'avais des réserves pour tenir... Certes, je n'ai pas privilégié l'esthétique en partant sur Koh Lanta, mais au moins, devant ce miroir, je me dis que je suis fière d'en être arrivée là, que même maigre, c'est toujours moi, et que je décide que je m'accepterai désormais avec tout mes régimes et prises de poids...."

Avant ou après, Alexandra se trouve belle

La jeune femme a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, certains s'en prenant notamment à son physique. Malgré tout, grâce à son caractère fort, elle tient bon et dit: "D'ailleurs je me trouve aussi bien sur les deux photos comme aussi bien sur Koh Lanta que sur Insta, malgré tout les défauts que certains ont remarqués... Le principal c'est d'être bien dans sa peau, et j'en remets une couche mais sincèrement, pourquoi les femmes sont elles sous-estimées et plus visées sur leur physique que les hommes dans Koh Lanta ?"

"Mes rondeurs, c'est l'image du bonheur"



"Fière de la photo de gauche, car mes rondeurs viennent de ma seconde grossesse et c'est l'image du bonheur... et d'une maman qui garde la tête haute et qui s'assume... Et douze mois après, la seconde photo avec remise au sport pour me booster malgré les difficultés avec ce besoin à tout prix de faire mes preuves sur Koh Lanta. Alors aujourd'hui, je suis parfois déçue que les jugements se portent sur le superficiel... Personne ne doit vous dire à quoi vous devez ressembler, personne ne doit se moquer de vous pour ce que vous êtes ou représentez, femme publique ou non!"



