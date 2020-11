Jennifer Lopez entièrement nue sur la pochette de son nouvel album

À 51 ans, Jennifer Lopez a toujours un corps ultra musclé. Pour démontrer que son sex-appeal est toujours intact, elle a fait appel à deux grands noms de la photographie pour la pochette de son nouvel album, In The Morning : Mort and Marcus.

Sur fond noir, elle apparait de profil, entièrement nue et toute en muscles. "Surprise! Voici l’art en couverture officielle de In The Morning. Le single sort vendredi", écrit-elle en légende de la pochette dévoilée sur Instagram. Une publication accueillie par ses fans avec de nombreux émojis en forme de cœur et de flammes.

La chanteuse et mère de 2 enfants avait déjà fait sensation en début de semaine lors des American Music Awards en proposant un show très sexy.