Anouchka Delon dévoile une adorable photo avec son fils pour ses 30 ans: "Le plus beau des cadeaux"

Ce mercredi 25 novembre, Anouchka Delon a célébré ses 30 ans. Elle était entourée de son compagnon Julien Dereims et de leur fils.

Anouchka Delon a célébré son trentième anniversaire ce mercredi 25 novembre. La jeune femme, devenue maman en février dernier, a partagé quelques photos à cette occasion sur son compte Instagram. Coronavirus oblige, elle a dû fêter l'événement en petit comité, entourée de son compagnon Julien Dereims et de leur fils, dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé.

"30 ans, toutes mes dents"

Elle écrit en commentaire de la première publication: "30 ans, toutes mes dents, un coeur gros comme ça, de la joie, des hauts, des bas, un fils, du soleil, mon amour... Je touche, je touche, je touche du bois. Merci l'univers. Merci à vous, mes amis, ma famille et vous âmes adorables que je ne connais pas. Gâtée comme jamais. And remember, 30 is the new 20".



Sur l'une des photos, on la voit souffler ses bougies avec son fils sur ses genoux. Dans un second post, on peut la voir poser devant son gâteau d'anniversaire, grand sourire aux lèvres, toujours avec son fils sur les genoux. "Malgré tout, 2020 restera à jamais l'année où je suis devenue maman", écrit-elle. Le visage de l'enfant est à chaque fois caché par un émoji.



