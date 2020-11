Benjamin Castaldi est RUINÉ

Benjamin Castaldi aurait de gros problèmes d'argent et du mal à éponger ses dettes.

Animateur télé, Benjamin Castaldi était très bien payé lorsqu'il présentait La Nouvelle Star et Secret Story. Il avait confié en septembre dernier sur le plateau de Touche pas à mon Poste: "Je gagnais plus d'un million d'euros par an à TF1. Ça pouvait varier entre 1,3 million d'euros et 1,7 million d'euros par an". Et pourtant, il connait aujourd'hui de sérieux problèmes financiers.

"Catastrophique"

C'est ce qu'il a confié dans une interview à Non Stop People. "Ma situation financière est catastrophique. J'espère que ça s'arrangera un jour, mais pour l'instant, elle est catastrophique." En cause ? Une escroquerie immobilière dont il a été victime en 2003. "En fait, l'immeuble que je pensais avoir acheté, que je pensais être un immeuble en bonne et due forme, m'a coûté une fortune."

Chroniqueur dans TPMP, Benjamin Castaldi avoue que même une augmentation de son salaire ne changerait rien. "Ce n'est pas assez. Dans mon cas, ce n'est pas une augmentation qu'il faut, c'est un ticket de loto."

