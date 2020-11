Matthew Perry (Chandler dans Friends) est fiancé

L'acteur de 51 ans, Matthew Perry, a annoncé une grande nouvelle au magazine People. Il a révélé qu'il avait demandé la main de sa petite amie Molly Hurwitz, âgée de 29 ans, et que celle-ci répondu "avec un grand oui"!

La star du sitcom a évoqué sa nouvelle fiancée au magazine People, la qualifiant de la "plus merveilleuse femme du monde''.

Cela fait longtemps que son cercle d'amis restreint souhaite le voir s'établir. En particulier, l'actrice Courteney Cox (Monica dans la série Friends), et ses plus proches amis espèrent tous que Molly et lui seront heureux longtemps, révèle le Daily Mail.

Matthew Perry est sorti avec de nombreuses stars très célèbres. Il a brièvement fréquenté la star d'Alerte à Malibu Yasmine Bleeth en 1995, puis est passé à l'actrice Julia Roberts de 1995 à 1996.

Sa plus longue relation était avec l'actrice Lizzy Caplan de 2006 à 2012.

Après plusieurs années à l'écart des projecteurs, Matthew Perry est sur le point de rejoindre ses anciens partenaires à l'écran pour la fameuse réunion de la série Friends qui est très attendue et qui a dû être reportée à cause de la pandémie mondiale liée à la propagation du coronavirus.