À Noël, "Papy et Mamie mangent à la cuisine": les propos de Rémi Salomon provoquent un tollé, il s'excuse

Le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP a fait polémique en recommandant à "Papy et Mamie" de manger à la cuisine pendant le repas de Noël. Il a présenté ses excuses pour cette sortie qui a choqué certains.

Comme les Belges, les Français s'inquiètent de ne pouvoir fêter Noël comme ils en ont l'habitude. Dans ce contexte, les propos de professeur Rémi Salomon sur Franceinfo ont fait polémique ce mardi 24 novembre : "On peut aller chez papy et mamie à Noël, mais on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et, nous, on mange dans la salle à manger".

Si l'intention était de protéger les plus sensibles au coronavirus, cette volonté de séparer les grands parents du reste de la famille a été mal perçue. Rémi Salomon a donc voulu corriger le tir ce mercredi 25 novembre dans C à vous. Il a commencé par reconnaître une "maladresse" : "Ce que j'ai dit ne correspond pas à ce que je pense... Donc je présente ici toutes mes excuses à toutes les personnes que j'ai offensées. Elles sont nombreuses et je le sais" .

Il faut que vous portiez le masque à l'intérieur de la maison

Mais alors que faire pour passer Noël sans faire courir de risques aux plus âgés ? "Il faut porter le masque si vous allez chez les grands-parents, recommande le Professeur. Il faut que vous portiez le masque à l'intérieur de la maison et vous ne le retirez qu'au moment où vous mangez, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et quand vous avez fini la dernière cuillère, vous remettez le masque... Bien entendu, on ne va pas séparer, le repas de Noël, c'est ensemble".