Dans l'Amour est dans le pré, réveil BRUTAL pour Emilie: ses rivales inventent une chanson pour se moquer d'elle (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant ne passe toujours pas entre Emilie et ses deux rivales. Le lendemain d'une soirée bien arrosée passée avec la famille de Denis, Céline et Laura ont décidé d'inventer une chanson pour se moquer d'Emilie, encore au lit. "Je m'appelle Emilie et je ronfle toute la nuit comme une truie", ont entonné les deux filles visiblement très complices. Leur petite chanson a perturbé le sommeil de la jeune femme qui dormait profondément.



Après ce réveil brutal, Emilie a eu droit une deuxième fois à leur titre. "Ca va", lui a demandé le duo, étonné qu'elle ne le prenne pas avec le sourire. "Ca va, laissez-moi le temps de décanter, c'était un réveil assez violent", a dit Emilie.