"Je vais casser une vieille croyance": le compagnon d’Iris Mittenaere Brise les stéréotypes

Diego El Glaoui, le compagnon d’Iris Mittenaere, a fait une confidence dans l’émission 50min Inside. L'entrepreneur a parlé des efforts que la femme qui partage sa vie depuis plus d'un an fait au quotidien pour avoir ce physique. Le jeune homme a voulu faire savoir à ceux qui admirent sa chérie, qu’elle n’est pas née comme ça et que ce résultat est obtenu grâce au sport intensif que la femme de 27 ans pratique régulièrement.



"Je vais casser une vieille croyance selon laquelle Iris est née avec un corps sublime et qu’elle le garde grâce à la nature. On fait beaucoup de sport", a-t-il dit à propos de l’ancienne Miss Univers. "On aime manger, on est des très bons vivants. On est obligé", a précisé l'homme.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 30 novembre ?