Cette photo improbable de Donald Trump moquée sur la toile: "Il est à la table des enfants?"

Donald Trump a passé son premier et dernier Thanksgiving (fête traditionnelle américaine) à la Maison Blanche cette année. En 2017 et 2018, il était à Mar-a-Lago en Floride, et l'année dernière, il a fait un voyage en Afghanistan pour le célébrer avec les troupes.

Le président Donald Trump a organise une visioconférence avec des membres de l'armée du monde entier. Il les a appelé depuis la salle de réception diplomatique, assis à un bureau.

Kaitlan Collins, correspondant pour CNN à la Maison Blanche et partenaire de longue date de l'équipe Trump, était de service le jour de Thanksgiving lorsque Donald Trump a effectué ce coup de téléphone aux troupes. Et un détail a retenu son attention... Le petit bureau sur lequel le président américain est assis.

Il n'en fallait pas plus pour que le monde et l'humour des utilisateurs de Twitter s'emballe pour se demander si le président américain avait été assis cette année à "la table des enfants".

Le #DiaperDon, soit lange de Don(ald) est vite devenu une tendance sur Twitter.

"Awww, il a l'air si mignon à ce petit bureau", a commenté un twitto.

Et un autre twitto de s'étonner: "Quand j'ai vu cela pour la première fois, je pensais que c'était une caricature politique de lui étant assis à une table d'enfants, puis j'ai réalisé que c'était réel.''

Certains ont également noté qu'il était assis à côté d'un arbre de Noël non décoré - suggérant que la Première Dame avait décidé de ne pas décorer cette année... Ou qu'elle avait déjà fait ses valises.