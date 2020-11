Mireille Mathieu vit très mal le confinement: "C’est revenu comme à la disparition de maman"

Comme des millions de gens, Mireille Mathieu vit très mal la période que nous traversons à cause de l’épidémie de coronavirus. La chanteuse s’est confiée au Journal du Dimanche. La femme de 74 ans ne supporte plus la vie en confinement.

"Où que l’on se trouve sur Terre, on ne voit pas la porte de sortie", a dit la star. Cette dernière a confié qu’elle n’arrivait plus à dormir la nuit. "C’est revenu comme à la disparition de maman (…) je ne sais pas si c’est dû au confinement ou au déconfinement. Mais quelle situation anxiogène", a dit Mireille Mathieu à France Dimanche et dont les propos ont été relayés par Voici.



L’artiste s’est confinée avec ses soeurs à Avignon. Elles se trouvent dans la maison de leur mère décédée. Elle peut également compter sur le soutien de Monique, sa manager avec qui elle cohabite. "Nous vivons ensemble depuis quarante ans. Elle me connaît bien, elle sait quelle personne angoissée je suis", a précisé la star.



Cette dernière n’hésite pas à s’adresser à sa mère décédée lorsqu’elle ne va pas bien. "Je lui parle comme à la Vierge Marie pour qu’elle nous aide, pour qu’elle nous protège".

