Une photo de Maria Del Rio dans l'espace maquillage crée la polémique: voici la réponse de RTL Belgium

Un selfie posté ce weekend par notre animatrice Mario Del Rio a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Cette photo prise dans l’espace maquillage à RTL House a fait bondir de nombreux internautes.

"Vous trouvez normal que Maria Del Rio pose avec sa coiffeuse et maquilleuse alors que tous les coiffeurs doivent rester fermés", demande avec agacement Michel via notre bouton orange Alertez-nous. "Montrez l’exemple et pensez aux coiffeur du royaume", s’énerve également Elodie.

Face à la polémique, une réponse a été apportée pour expliquer cette situation décriée. RTL Belgium rappelle d’abord rappelé depuis le début de la pandémie, le secteur des médias audiovisuels fait partie des métiers essentiels: "Les besoins d’information et de divertissement n’ont jamais été si prononcés. Le maquillage s’avère une étape incontournable dans le processus de production".

La direction souligne ensuite les mesures sanitaires drastiques mises en place et respectées par son personnel."RTL Belgium a mis en place un dispositif complet pour protéger ses collaborateurs en ce compris nos maquilleuses et coiffeurs, dont l’activité a dû être adaptée de manière à les protéger, et aussi protéger nos collaborateurs, invités et intervenants."

Dans l’espace maquillage, le port du masque est obligatoire (excepté pour la personne maquillée) et les produits désinfectés depuis le début de la crise sanitaire afin de créer et maintenir un "climat de confiance".