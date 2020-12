Le Meilleur pâtissier: un célèbre pâtissier-chocolatier belge débarque sous la tente, Florian, Bruxellois, n'en revient pas (vidéo)

Lors de cette semaine, sous le thème "50 nuances plus crème", les pâtissiers amateurs encore en lice ont dû réaliser des desserts érotiques pour pimenter leur vie sous la tente.



Pour l'épreuve créative, Cyril et Mercotte ont demandé aux candidats de réaliser leur plus grand fantasme en gâteau avant d'annoncer le nom du chef invité de la semaine qui a intégré le jury: Jean-Philippe Darcis, artisan pâtissier-chocolatier et ambassadeur du chocolat belge.



"Oh merde", a lancé Florian, Bruxellois de 31 ans, heureux de rencontrer le célèbre chef.



"Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais pouvoir taquiner Cyril Lignac, car on sait bien que les Belges sont quand même meilleurs au lit que les Français", a lâché le Belge, provoquant les rires de Cyril et Mercotte.