Le Meilleur pâtissier: qui a été éliminé cette semaine? (vidéo)

Lors de cette semaine, sous le thème "50 nuances plus crème", les sept pâtissiers amateurs encore en lice ont dû réaliser des desserts érotiques pour pimenter leur vie sous la tente.



Pour la première épreuve de Cyril Lignac, les candidats ont été surpris en voyant débarquer tous les pâtissiers éliminés du concours pour les aider. Ils ont dû "pâtisser" à quatre mains pour préparer leur dessert à base de crème et de fraises, symbole de plaisir et de tentation. Chaque binôme a été déterminé à l'avance lors d'un tirage au sort.



Lors de l'épreuve technique de Mercotte, les candidats ont dû préparer des tétons de Vénus, une friandise originaire d'Italie fourrée au marron. Mercotte a revisité la recette pour l'occasion en y intégrant des ingrédients aphrodisiaques comme la rose et le gingembre.



Pour l'épreuve créative, Cyril et Mercotte ont demandé aux candidats de réaliser leur plus grand fantasme en gâteau avant d'annoncer le nom du chef invité de la semaine qui a intégré le jury: Jean-Philippe Darcis, artisan pâtissier-chocolatier et ambassadeur du chocolat belge.



À la fin de ce jour riche en émotion, c'est Bouchra qui a remporté le tablier bleu. Malgré son retour dans la compétition, c'est Patrice qui a dû quitter l'aventure.