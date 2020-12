Laverne Cox (Orange is the New Black) et son amie victimes d'une agression transphobe: "Nous venons d'être attaquées"

Ce dimanche 29 novembre, Laverne Cox, notamment connue pour son rôle dans la série Orange is the New Black, a été victime d'une agression transphobe dans un parc. Elle raconte la scène sur son compte Instagram.

"Nous venons d'être attaquées dans le Griffith Park." Laverne Cox, comédienne de 48 ans, a publié une vidéo sur son compte Instagram. En commentaire, elle écrit juste cette phrase. C'était ce dimanche 29 novembre, alors qu'elle se baladait dans ce parc avec une amie. Elle explique: "J'ai besoin de partager cela, quelque chose vient juste d'arriver, je suis choquée". Laverne Cox confie qu'elle vient de faire "une balade avec une amie, une balade avec distance sociale" dans ce parc de Los Angeles. Les deux femmes portaient des masques et la comédienne explique qu'elle avait le capuchon de son sweat sur la tête. Elles ont alors rencontré un homme qui leur a demandé l'heure "de manière très agressive". "Garçon ou fille ?" "Mon amie lui a dit l'heure et l'homme lui a dit: "garçon ou fille?". Mon amie lui a dit: "va te faire f***, je me promène"." Laverne Cox raconte que l'homme en question s'est alors mis à frapper son amie. "J'ai sorti mon téléphone et appelé le 911 et tout à coup, c'était terminé. Il avait disparu." Laverne Cox explique à quel point elle a été surprise de ce qu'elle vient de vivre, et se demande si elle n'aurait pas dû filmer leur agresseur. Mais elle est surtout heureuse que son amie aille bien. "Soyez prudents" Elle appelle tout le monde à être prudent. "Ce n'est pas sécurisant d'être une personne trans aujourd'hui." Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'elle subit ce genre de choses. Dans la vidéo, Laverne Cox explique qu'elle a été agressée et brutalisée toute sa vie et que ce sera toujours comme ça, qu'elle doit juste s'y faire, même si elle est encore choquée que cela se passe. Suite à cette vidéo, la comédienne de 48 ans a reçu plein de messages de soutien. Elle remercie donc ses fans dans un second post sur son compte Instagram.

