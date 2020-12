Madonna entourée de ses 6 enfants... et de son compagnon: la chanteuse partage une vidéo RARE sur Instagram

Madonna a partagé une vidéo sur son compte Instagram. On la voit poser aux côtés de ses 6 enfants... puis assise sur les genoux de son compagnon.

Ce mardi 1er décembre, Madonna a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Elle écrit: "Un beau souvenir". Sur les images, on peut voir la chanteuse poser pour une photo entourée de ses six enfants: Lourdes, 24 ans, Rocco, 20 ans, David Banda, 15 ans, Mercy James, 14 ans et les jumelles Stella et Estere, 8 ans.

La chanteuse de 62 ans avait réuni sa famille à l'occasion de Thanksgiving. Dans la vidéo, on découvre que son compagnon était également présent, le danseur Ahlamalik Williams, âgé de 26 ans. On voit en effet Madonna sur les genoux de son boyfriend.



