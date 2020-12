L'actrice Ellen Page (Umbrella Academy et Juno) annonce être transgenre: "Appelez moi Elliot"

L'actrice Ellen Page qui interprète Vanya Hargreeves dans la série populaire de Netflix "The Umbrella Academy" a fait une grande annonce hier sur Twitter. Six ans après avoir révélé publiquement qu'elle était homosexuelle, Ellen a annoncé qu'elle était transgenre, et qu'il fallait désormais l'appeler Elliot.

Dans sa déclaration, Elliot n'a pas révélé à quelle étape de son processus de transition il se trouvait, ni s'il avait ou prévoyait de subir une hormonothérapie ou une chirurgie.

Elliot, qui doit commencer en février le tournage de la troisième saison de Netflix à succès The Umbrella Academy, a également dévoilé des modifications à ses comptes officiels présents sur les réseaux sociaux, en publiant sur Twitter sous le nom d'utilisateur @TheElliotPage et sur Instagram sous le nom de @elliotpage.

L'acteur canadien de 33 ans est marié à la danseuse Emma Portner, 26 ans, depuis 2018. Il s'est déclaré soulagé de partager cette nouvelle. Son épouse l'a félicité sur les réseaux sociaux.

Après cette annonce, de nombreux fans se sont demandés ce qu'il adviendrait de son rôle dans The Umbrella Academy. Selon le magazine Variety, rien ne changera: Elliot continuera à jouer à Vanya.

"J'ai peur des intrusions, de la haine, de la violence"

Elliot Page a remercié mardi ses soutiens au sein de la communauté transgenre pour l'avoir aidé à "aimer suffisamment qui je suis pour partir à la recherche de mon moi authentique".

Quelques personnalités d'Hollywood ont déjà ouvert la voie en se proclamant transgenres, à l'instar de Lana et Lily Wachowski, créatrices et réalisatrices de la saga "Matrix", ou encore le créateur de la série "Transparent" Joey Soloway et l'actrice Laverne Cox ("Orange is the New Black").

GLAAD, une organisation américaine qui promeut une meilleure intégration des LGBTQ dans les médias, a salué cette annonce du "remarquable" Elliot Page, "défenseur ardent des individus LGBTQ".

"Il sera désormais une inspiration pour d'innombrables personnes trans et non-binaires", déclare l'un des responsables de l'ONG, Nick Adams. "Tous les personnes transgenres méritent la chance de pouvoir être eux-mêmes et d'être acceptés pour ce qu'ils sont", a-t-il insisté.

"La vérité est que, même si je suis profondément heureux en ce moment, j'ai peur des intrusions, de la haine, des +blagues+ et de la violence", relève Elliot Page dans son message.

L'acteur s'en prend également aux dirigeants politiques, ciblant sans le nommer le président Donald Trump et ses partisans, qui ont selon lui "criminalisé les soins médicaux pour les trans et nié notre droit d'exister".

Elliot Page a aussi fustigé les personnalités influentes qui profitent de leur notoriété pour "distiller de l'hostilité envers la communauté trans".

"Vous avez du sang sur les mains. Vous déversez une rage répugnante et méprisante" sur cette communauté, lance-t-il, rappelant le fort taux de suicide et les nombreuses agressions, parfois mortelles, que subissent les personnes transgenres.