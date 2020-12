Ivanka Trump a été mannequin: ce premier job qu'elle a détesté

Le magazine Gala nous rappelle qu'avant avoir eu des ambitions politiques à la Maison Blanche et sa propre ligne de prêt-à-porter, la fille de Donald Trump, Ivanka, voulait devenir mannequin. Elle avait d'ailleurs participer à une campagne publicitaire pour la marque américaine Tommy Hilfiger en 1996. Des débuts qui auraient été facilités par son père, l'homme le plus célèbre de New York.

De cette époque, Ivanka ne garde pas un bon souvenir du tout. "Les mannequins étaient les filles les plus méchantes et les plus cochonnes de la planète… Des adolescentes habilitées, non supervisées, sous-éduquées et choyées dont chaque succès était le résultat direct de la déception de quelqu'un d’autre”, confiait-elle des années plus tard en se remémorant ses débuts...

Pour voir les photos d'Ivanka Trump, méconnaissable, dans cette publicité, cliquez ici.