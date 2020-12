Le mystère de la disparition du "monolithe" de métal découvert dans le désert est résolu (vidéo)

Un mystérieux "monolithe de métal" d'origine inconnue avait été découvert dans un désert de l'ouest des Etats-Unis à la mi-novembre. L'objet dépassait 3,5 mètres de haut et avait alimenté toutes sortes de spéculations dignes de la science-fiction, avant de disparaître. Plus moyen de remettre la main dessus!

Théories farfelues

Sa disparition, aussi mystérieuse que son arrivée dans le désert, n'a fait qu'alimenter jusqu'ici les théories les plus farfelues. Mais la moitié de l'énigme est désormais résolue, puisqu'on sait aujourd'hui qui a retiré le monolithe et pourquoi.

Ross Bernard, photographe et pilote de drone, a assisté à sa disparition et partage les images de ce moment sur son compte Instagram. En légende, il explique son histoire: "Vendredi, 3 amis et moi-même avons conduit durant 6 heures au milieu de nulle part dans l'Utah. Nous sommes arrivés au «début du sentier» vers 19 heures après avoir croisé une mer de voitures sur notre chemin. Nous avons croisé un groupe en marchant vers le mystérieux monolithe, tandis qu'un autre groupe était là quand nous sommes arrivés, et ils sont partis assez rapidement après. Pendant l'heure et 40 minutes suivantes, nous avons eu la place juste pour nous seuls."

Quelques photos et le monolithe n'est plus

Ross pense alors à faire "quelques photos du monolithe au clair de lune". Il est 20 heures 40. C'est alors que d'autres personnes sont entrées en scène.

"4 gars ont tourné le coin et 2 d'entre eux ont avancé. Ils ont poussé sur le monolithe et l'un d'eux a dit: "Tu ferais mieux de prendre tes photos." Il a ensuite poussé fort, et le monolithe a penché d'un côté. Il a crié à ses autres amis qu'ils n'avaient pas besoin des outils. L'autre gars avec lui a alors dit: "Voilà pourquoi vous ne devez jamais laisser de déchet dans le désert!"

Les quatre hommes ont ensuite poussé et poussé encore jusqu'à ce que l'objet "atterrisse sur le sol dans un grand "bang""! Le monolithe a été brisé afin d'en transporter les déchets et de ne "laisser aucune trace".

Préserver la nature

Pour le photographe, ces hommes ont eu "raison de faire ce qu'ils ont fait". "Nous sommes restés la nuit et le lendemain, nous avons fait une randonnée au sommet d'une colline surplombant la zone. Là, nous avons vu au moins 70 voitures différentes (et un avion) entrer et sortir. Des voitures stationnent partout dans le délicat paysage désertique. Personne ne suivait un chemin. Nous pouvions voir les gens tenter d'approcher et de venir de toutes les directions, modifiant en permanence le paysage intact. Dame Nature est une artiste, il vaut mieux laisser l’art dans la nature", conclut le photographe.



