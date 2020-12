En sortant ses poubelles, il tombe nez à nez avec un élan (vidéo)

C'est ce qui s'appelle garder son sang froid. Sur cette vidéo partagée par le tabloïd britannique du Sun, un homme est vu en train de sortir un sac de déchets et de l'emmener dans un conteneur à poubelles. L'homme marche sur un sol recouvert de poudreuse et avance prudemment. Un élan impressionnant vient alors à sa rencontre et lui presse le pas. L'homme aperçoit l'animal et décide de s'enfermer dans l'abri à poubelles sans perdre son calme.



