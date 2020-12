DeeDee, sorcière vaudou de 29 ans: "Les haters m’appellent l'antéchrist à cause de mes tatouages" (vidéo)

A 29 ans, DeeDee Villegas a 80% du corps rempli de tatouages tribaux. La Philippine a même les yeux tatoués. Passionnée par le vaudou, elle explique avoir découvert cet univers lorsqu’elle était adolescente. "J’ai pu devenir qui je voulais être", a-t-elle dit.



DeeDee a récemment ouvert un compte TikTok qui compte déjà plus d'un million d’abonnés. Mais elle reçoit beaucoup de critiques pour son look unique, les gens vont jusqu’à la surnommer "diable" ou "antéchrist", ce qu’elle déplore. DeeDee espère apporter de bonnes ondes grâce au vaudou qu’elle pratique. Mais les attaques la blessent parfois.



Bien qu'elle reçoive des commentaires négatifs de la part de ceux qui la détestent, DeeDee a rencontré son petit ami Renzy, fan de tatouages aussi, à travers les réseaux sociaux. Ils ne se sont plus quittés.

"Quand on s’est vu, ça a tout de suite cliqué entre nous", a expliqué la sorcière.



