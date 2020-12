Babeth Étienne a découvert dans la presse que Johnny la quittait pour Nathalie Baye: "C'est un CATACLYSME" (vidéo)

Le 2 décembre, Babeth Etienne, la seconde femme de Johnny Hallyday, était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste afin de parler de son livre Je me souviens de nous.



L’actrice de 63 ans a parlé d’un épisode très douloureux de sa vie. Une blessure encore vive celle qui a dit "oui" à Johnny en décembre 1981 à Los Angeles. Sa rupture avec le rockeur après deux ans de relation et deux mois de mariage.



L’idole des jeunes est tombé amoureux de Nathalie Baye. Mais Babeth apprend que Johnny la quitte pour une autre dans la presse et non pas par son mari.



"C'est un cataclysme intérieur. J'ai du mal à parler, à réagir, je suis effondrée", a détaillé Babeth Etienne sur le plateau de TPMP.



En 2013, plus de 30 ans plus tard, Johnny Hallyday avait parlé de cette rupture dans le livre Dans mes yeux, co-écrit avec Amanda Sthers. "Lorsque nous avons divorcé, elle n'a pas essayé de profiter de la situation, avec le recul, je m'aperçois qu'elle a été l'une des femmes les plus dignes de ma vie", avait dit la star.

Cette déclaration a beaucoup touché Babeth. "Ca prouve que cette histoire a eu de l’importance pour lui", a confié la femme sur le plateau. Après cette séparation difficile, Babeth a refait sa vie. Johnny et elle ont entretenu une relation amicale après leur séparation.



Vous devez Une vidéo DailyMotion a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?