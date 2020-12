Dans l'Amour est dans pré, Simon s'enflamme: "Quand on s'est touché la main, j'ai ressenti quelque chose" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

A Bertogne, Simon a passé un moment avec Elodie. De plus en plus attiré par la jeune femme très discrète, il a voulu lui confier ses sentiments. "Hier soir quand on s'est touché la main, j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas toi", a dit l'agriculteur. "Moi aussi. Ca faisait longtemps que je n'avais plus ressenti ça", a avoué Elodie.

"Moi non plus. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Pour voir si tu avais ressenti la même chose. Ca vaut peut-être la peine d'essayer quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses?", a demandé Simon. "Oui", a répondu la jeune femme. "On va laisser faire le coeur et on verra bien ce que ça dit", a lancé le fermier, heureux de savoir que ses sentiments sont partagés.