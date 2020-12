Koh-Lanta: Dorian se fait raser la tête en direct sur Instagram par les autres candidats... et Denis Brogniart (vidéo)

Hier soir a eu lieu la finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Après la grande soirée en direct, Dorian, candidat emblématique de cette saison, a partagé un défi sur son compte Instagram.

"Un pari est un pari", explique Dorian sur son compte Instagram. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs le 29 novembre dernier, le candidat de Koh-Lanta, Les 4 Terres, avait annoncé que s'il passait le cap des 100.000 abonnés sur Instagram, il se raserait la tête lors de la grande finale.

Avec 137.000 abonnés, il n'a donc eu d'autre choix que de respecter son pari. Il a publié la vidéo de ce moment sur son compte Instagram. On le voit aux côtés de Loïc et Brice qui commencent à lui raser la tête, tout en rigolant beaucoup. "Tout le monde a mis la main à la pâte pour me raser la tête. Vivement que ça repousse", commente-t-il.

En effet, on voit au fur et à mesure de la vidéo que les autres candidats de l'émission décident de s'en mêler. Même le présentateur de l'émission Denis Brogniart.



