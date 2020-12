Aya Nakamura, Dua Lipa, The Weeknd, Dadju: voici le résumé des NRJ Music Awards

La 22e cérémonie des NRJ Music Awards, diffusée samedi soir, a alterné entre performances live et interventions en vidéo-conférence. L'événement, traditionnellement organisé à Cannes, a eu lieu cette année à Paris afin de limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production.



La chanteuse pop française née au Mali Aya Nakamura a décroché l'award de l'artiste féminine francophone de l'année. Angèle a elle remis le prix de l'artiste féminine internationale à la Britannique Dua Lipa, avec laquelle elle a récemment signé un duo. La récompense de l'artiste masculin francophone de l'année est revenue à l'auteur-compositeur-interprète français Dadju, tandis que le Canadien The Weeknd a été sacré pour le prix international. Révélation francophone de l'année Révélation internationale de l'année Vitaa et Slimane, auteurs de l'album VersuS, ont décroché l'award du Groupe/duo francophone de l'année ainsi que le titre francophone pour "Avant Toi".



Le prix international est revenu au boys band sud-coréen BTS, tandis que le titre international de l'année est "Jerusalema" de Master KG feat. Nomcebo Zikode. La récompense du DJ de l'année est allé au Parisien DJ Snake, qui a dédié son prix au secteur de la fête fermé depuis des mois en raison de la crise sanitaire. La collaboration internationale de l'année a été décernée à Lady Gaga et Ariana Grande pour "Rain on Me". Cette année, un premier NRJ Music Award de l'icône internationale a été remis à la chanteuse américaine Mariah Carey. Un NRJ Music Award d'honneur a été décerné au groupe français quadragénaire Indochine.

