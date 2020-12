Echec total pour Florian dans le meilleur pâtissier: "On ne peut même pas juger" (vidéo)

Lors de cette 9ème semaine sous le thème "riche comme crémus", les sept pâtissiers amateurs encore en lice s’affrontent sur des épreuves hautes en couleurs.

L’épreuve technique de Mercotte est musclée. C’est l’épreuve la plus compliquée du concours. Les candidats vont devoir réaliser des millionnaires versions "mercoins". Les gâteaux devront prendre la forme de billets de banque à l’effigie de Mercotte à conserver dans un coffre en nougatine.

Comme à son habitude, Mercotte n’a pas donné tous les éléments dans sa recette. Grosse difficulté pour Florian, le candidat belge, il ne sait pas ce qu’est un short bread. Il n’a donc pas la moindre idée de la cuisson.

En plus du short bread et du caramel, il doit réaliser un transfert de billet "mercoins" sur du chocolat blanc. L’opération ne se déroule pas comme prévu, les billets collent les uns aux autres, et Florian ne parvient pas à les récupérer.

Pour confectionner le coffre en nougatine supposé contenir les billets, Florian continue sur sa mauvaise passe. Le coffre s’effondre totalement. Il est finalement obligé de présenter une épreuve ratée et finit en bas du classement. "On ne peut même pas juger," conclut Mercotte sans réellement goûter la préparation.