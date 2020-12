Que va devenir Melania Trump? Elle prépare déjà sa nouvelle vie loin de Washington

Selon le magazine américain People, la famille Trump prépare petit à petit sa nouvelle vie loin de la capitale Washington D.C. Dès le 20 janvier, c'est le président élu Joe Biden et son épouse Jill qui prendront leurs quartiers à la Maison Blanche.

Pas question pour le président Trump de retourner à New York, où le retour de sa fille Ivanka est contesté. C'est donc en Floride, dans leur manoir de Mar-a-Lago que les Trump devraient résider la plupart de l'année. Melania Trump serait déjà à la recherche d'une bonne école pour son fils Barron.

Selon une autre indiscrétions révélées par le magazine, des rénovations vont commencer dans la résidence floridienne que le milliardaire a achetée dans les années 1980, pour "en faire une demeure plus confortable et plus permanente".

La Maison Blanche, de son côté, n'a pas commenté officiellement quelles étaient les intentions de la famille Trump.