William et Kate parcourent le Royaume-Uni en train pendant 3 jours pour remercier les travailleurs de première ligne (vidéo)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont entamé ce lundi une tournée du Royaume-Uni de 3 jours à bord du train royal pour remercier les travailleurs et les personnes clés qui ont fourni des efforts supplémentaires pendant cette pandémie. Le premier arrêt était en Ecosse où leur visite a suscité la controverse, Nicola Sturgeon, la Première ministre de l'Ecosse ayant interdit les voyages non-essentiels dans cette région. Selon le palais de Kensington, la visite princière s'inscrivait dans un contexte de "travail" et était donc permise. En Ecosse, Kate et William se sont entretenus avec de nombreux ambulanciers.

Ils ont ensuite visité un établissement scolaire de Berwick-upon-Tweed dans le Northumberland, où le duc et la duchesse ont permis à des enfants de l'école locale de rencontrer trois des rennes du Père Noël.

Le troisième arrêt de cette première journée a eu lieu dans un centre dans le West Yorkshire, où ils ont rencontré des bénévoles qui ont soutenu des personnes âgés de la communauté tout au long de la pandémie.