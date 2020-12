Fond pour Bertrand-Kamal: les finalistes de Koh Lanta accusés de ne pas avoir donné assez d’argent

Bertrand-Kamal, candidat de Koh Lanta, est décédé des suites d’un cancer du pancréas en septembre dernier. Lors de la finale de l'émission, Denis Brogniart a annoncé la création d’un fond pour aider à la recherche. Les candidats ont annoncé avoir récolté une somme pas assez élevée au goût de nombreux téléspectateurs.

Vendredi 4 décembre a eu lieu la grande finale de "Koh Lanta – Les 4 terres". A cette occasion, Denis Brogniart a annoncé la création d’un fond pour Bertrand-Kamal, candidat emblématique de cette saison décédé en septembre dernier. Les candidats ont déclaré avoir récolté entre eux la somme 1120 euros.

Ce montant a été qualifié de "ridicule" sur les réseaux sociaux. Les trois finalistes, Brice, Alexandra et Loïc ont répondu aux critiques dans PurePeople. Brice qualifie ces remarques de "blessantes et mesquines". "On nous a qualifié de radins. Il faut savoir que ce n’est pas parce que nous faisons de la télé que nous sommes riches. Bien au contraire. On ne peut pas tous mettre 1000 ou 2000 euros pour une association. Evidemment, on aurait aimé mettre 100.000 euros, mais on ne roule pas sur l’or."

"Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, c’est la vie. Je préfère me concentrer sur le positif," ajoute de son côté Loïc. Enfin, Alexandra avait déjà annoncé le soir de sa victoire qu’elle donnerait une partie de ses gains au Fond pour Bertrand-Kamal afin d’aider la recherche contre le cancer.